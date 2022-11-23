Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что странам Запада следует принять решение и помочь Украине выиграть войну. В противном случае российская армия окажется на границе с Европой.

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Враги Украины "прозрели"

Пионтковский рассказал, что ужасная ведьма Скабеева визжит, перечисляя, сколько объектов украинской инфраструктуры разрушили россияне. Однако даже заклятые враги Украины, такие, как военный преступник Захар Прилепин и израильский комментатор Яков Кедми, заговорили о том, что недопустимо обстреливать мирные города.

Даже у самых ожесточенных врагов Украины просыпаются чувства самосохранения перед будущей ответственностью,

– отметил публицист.

Путин эскалировал войну до геноцида украинцев

По его словам, колоссальная ответственность стоит перед Западом, постоянно подчеркивающим недопустимость эскалации. Путин эскалировал войну до высшей степени – до геноцида украинцев. Он не скрывает – гордится этим.

"Нужно срочно вводить no-fly zone или поставлять Украине дальнобойные ракеты, чтобы она имела возможность попадать по территории России, если Кремль продолжит наносить удары по украинским городам", – подчеркнул Пионтковский.

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Пионтковский считает, что Владимиру Зеленскому нет смысла обращаться в Совет безопасности, где Россия может наложить свое вето.

Есть решение "Большой семерки" (даже "Большой восьмерки", потому что на саммите выступил Президент Украины) от 12 октября, в котором Путин был назван "военным преступником" и указывалось, что единственный способ достижения мира – полная ликвидация оккупационных войск в Украине,

– подчеркнул собеседник.

Он считает, что Зеленскому нужно обратиться к своим коллегам по "Большой восьмерке", ссылаясь на это решение, чтобы Украине срочно предоставили дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на территории России. Также можно ввести no-fly zone, но Запад не готов к этому.

Украина сейчас защищает Запад

Публицист отметил, что оружие необходимо НАТО для того, чтобы защититься от российской агрессии. Сейчас Североатлантический альянс защищает от нее Украина. Если Украина проиграет, Россия окажется на границе Европы, и тогда ни одно оружие не поможет.

"Единственная возможность спасти население Украины и навсегда оградить Европу от российской угрозы, закончить эту войну в кратчайшие сроки. Для этого Украине нужно предоставить все необходимое оружие – дальнобойные ракеты, бронетанковые средства и самолеты", – резюмировал Андрей Пионтковский.

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