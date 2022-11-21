Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что США не будут прекращать финансовую помощь Украине .

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Россияне понимают, что война проиграна

Пионтковский рассказал, что судьба России, ее режима, жизни отдельных представителей власти зависит от решения Байдена. Если президент США увеличит вооруженную номенклатуру помощи Украине, крах Кремля будет мгновенным, война закончится через несколько недель.

Война уже проиграна в сознании российского общества и российской армии,

– отметил российский публицист из США.

У Байдена 2 формулы

Он продолжил, что Байден не решается пока увеличить поставки вооружения Украине, потому что его советники предлагают ему 2 формулы:

Победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и недопущение того, чтобы Россия повторила войну.

Не допустить поражения Украины.

"Вооружение – это центральный вопрос, от которого зависит финал этой войны. Вернее, финал уже известен – это победа Украины. Зависит цена и количество жертв, которые придется за нее платить", – отметил Пионтковский.

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Новый союзник Украины

По его словам, вопрос уменьшения количества военной помощи Украине никогда не будет стоять. Кроме того, в Европе у нашего государства появился еще один могущественный союзник. Рядом с США, Великобританией, подтвердившей визит Риши Сунака, теперь еще и Германия.

Штайнмайер не сказал, но четко подвел, что Путин – это новый Гитлер, и Германии стыдно за то, что она способствовала его военным авантюрам. Сейчас политика изменилась, сменился Шольц. Штайнмайер еще и добавил, что Путин испепелил всю систему безопасности Европы, в которую верили немцы, поэтому теперь Германия и Россия – соперники,

– подчеркнул российский публицист из США.

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