В Киев скоро поступят новейшие системы ЗРК Crotale от Франции , которые помогут сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе. Кроме того, министр обороны страны Себастьен Лекорню в одном из своих интервью рассказал, как Франция будет способствовать окончанию войны.

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Париж заинтересован в завершении войны

По словам Лекорня, Франция вместе с другими странами-партнерами постоянно ищет пути политического урегулирования российско-украинской войны. Однако важно, что у Украины не будут забирать субъектность, и именно от граждан нашего государства зависит все в этом вопросе.

Между союзниками мы размышляем о возможных политических результатах для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые президент Эммануэль Макрон провел с каждой из сторон — в частности, с выездом на место событий, еще до начала конфликта,

– сказал представитель правительства Франции.

Лекарню убежден, что все войны завершаются за столом переговоров, но решать, когда начинать диалог должен Киев, а не Москва. Это потому, что наше государство является жертвой этой войны, а Россия – агрессором.

Макрон верит в переговоры между Россией и Украиной

Очевидно, что действия России не свидетельствуют о ее желании начать мирный диалог. Однако это не мешает президенту Эммануэлю Макрону постоянно говорить о начале переговоров между Киевом и Москвой. Недавно глава Франции сделал сенсационное заявление. По его словам, посредником между Украиной и Россией может стать Китай .

Это довольно удивительное предложение. Как отмечает политолог Владимир Фесенко , Пекин вообще не заинтересован в том, чтобы ввязываться в эту войну, однако ему и не нужен проигрыш России. А садиться за стол переговоров с политически заангажированным посредником – это значит поставить себя в проигрышную позицию.

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