До Києва скоро надійдуть новітні системи ЗРК Crotale від Франції, що допоможуть збивати російські ракети та дрони-камікадзе. Окрім того, міністр оборони країни Себастьєн Лекорню в одному зі своїх інтерв'ю розповів, як Франція сприятиме закінченню війни.

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Париж зацікавлений у завершенні війни

За словами Лекорню, Франція разом з іншими країнами-партнерами невпинно шукає шляхи політичного урегулювання російсько-української війни. Проте важливо, що в України не забиратимуть суб'єктність та саме від громадян нашої держави залежить усе в цьому питанні.

Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними результатами для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які президент Еммануель Макрон провів з кожною зі сторін — зокрема з виїздом на місце подій, ще до початку конфлікту,

– сказав представник уряду Франції.

Лекорню переконаний, що усі війни завершуються за столом переговорів, але вирішувати, коли розпочинати діалог, має Київ, а не Москва. Це тому, що наша держава є жертвою в цій війні, а Росія – агресором.

Макрон вірить у переговори між Росією та Україною

Очевидно, що дії Росії не засвідчують її бажання почати мирний діалог. Однак це не заважає президенту Еммануелю Макрону постійно говорити про початок перемовин між Києвом та Москвою. Нещодавно глава Франції зробив сенсаційну заяву. За його словами, посередником між Україною та Росією може стати Китай.

Це досить дивна пропозиція. Як зазначає політолог Володимир Фесенко, Пекін взагалі не зацікавлений у тому, аби вв'язуватись у цю війну, однак йому і не потрібен програш Росії. А сідати за стіл перемовин з посередником, що є політично заангажованим, – це означає поставити себе у програшну позицію.

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