Міркуванням щодо подальших переговорів між Україною та Росією Макрон поділився в інтерв'ю. Він зазначив, що посередником у цьому процесі може стати Китай.

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Нагадаємо, що ця країна упродовж понад 9 місяців повномасштабного вторгнення обрала для себе обережну позицію. Вона не стає на бік Росії, але й не відверто засуджує її дії на території України. Водночас для самого Кремля це вже неабиякий плювок, адже там чимало надій покладали саме на Пекін.

Світова спільнота прагне відновити мир

На цьому наголосив Макрон, а також додав про прагнення зберегти можливість підтримувати зв'язок з главою Кремля. За його словами, під час саміту G20 світові лідери зрозуміли усю важливість проведення переговорного процесу. Зокрема це стосується китайського лідера Сі Цзіньпіна.

За словами президента Франції, представники Китаю, Індії й низки інших країн під час G20 висловили своє занепокоєння. Водночас він зазначив, що відповідна зустріч та міркування, озвучені під час неї, були корисними.

Це створює ситуацію, коли Росія отримує меседж від міжнародної спільноти, і особливо від Китаю, про те, що мир необхідно відновити,

– додав Макрон.

Щоб краще зрозуміти контекст, нагадаємо, що Макрон і Сі Цзіньпін мали розмову під час G20. У ній лідери країн обговорили війну в Україні. Після цього президент Франції зауважив, що посередником між Україною та Росією у переговорному процесі може стати Китай.

Зауважимо, що раніше надії покладали на Туреччину. Але вона вибрала для себе шлях, який би дозволив займатися її інтересами. Так, Анкара взялася за активну участь у врегулюванні "зернового коридору".

Актуальні новини щодо переговорного процесу

Напередодні Подоляк назвав останній аргумент Росії для переговорів. За його словами, наразі Кремль використовує одне: крилаті ракети, якими б'є по енергетичній і газовій інфраструктурі. Таким чином ворог намагається схилити Україну до перемовин.

Водночас міжнародний оглядач Іван Яковина наголосив на тому, що необхідно зробити Україні. За його словами, передовсім слід добитися того, щоб від влади відійшов Путін. Лише після цього можна буде думати про переговорний процес.

Тим часом Берлусконі озвучив дещо дивну заяву. Колишній прем'єр Італії запевнив, що саме він зможе переконати свого старого друга – Владіміра Путіна – припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, що під час саміту G20 Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру. З нею можна ознайомитися за цим посиланням.

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