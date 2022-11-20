Передачу Україні французьких зенітних ракетних комплексів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що дальність ЗРК Crotale не є великою.

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Україна отримала засоби для боротьби з "шахідами"

Юрій Ігнат розповів, що ці комплекси допоможуть перш за все знищувати безпілотники російських військових, як і решта ЗРК, що в сухопутних військ.

Речник Повітряних сил ЗСУ відзначив роботу американських ЗРК Avenger та німецьких Gepard. За його словами, німецькі Gepard ефективно працюють проти "шахідів".

Крім того, він згадав, що британський прем'єр Ріші Сунак 19 листопада повідомив, що Україна отримає від Британії 120 зенітних систем. За словами Ігната, це посилить ППО сухопутних військ.

Речник Повітряних сил наголосив, що зенітні ракетні комплекси – це перший ешелон оборони – "те, що буде зустрічати" ворожі цілі.

Ігнат підкреслив, що Україна має таку кількість різнопланових систем, що раніше в ЗСУ не могли навіть мріяти. Водночас він наголосив, що в Україні не приховують, що системи ППО, які надають партнери, все ще мало.

Скільки системи ППО потрібно Україні

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, скільки та якої зброї потребує Україна. За його словами, ЗСУ потребують 10 – 15 систем протиповітряної оборони для закриття неба.

Також Михайло Подоляк зазначив, що потрібно Україні, щоб закінчити війну. Зокрема: від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, сотня артилерійських систем та 50 – 70 реактивних систем залпового вогню.

Зазначимо, що невдовзі на бойове чергування заступить американська система Hawk, яку Україна отримала від Іспанії. Іспанський уряд вирішив надати Силам оборони 4 такі системи.

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