Француз Гастон Бессон отдал свою жизнь за Украину

К сожалению, не всем иностранцам удается вернуться с поля боя. Впрочем, их жертву будут помнить всегда. Одним из таких был француз Гастон Бессон. О его смерти сообщили в комментариях на его странице Facebook и сообщениях в соцсетях его друзей и сослуживцев.

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Бессон – основатель "Украинского международного легиона". Сообщается, что у него был военный опыт, начинал в десантных войсках, продолжил в спецназе.

Называя себя "идеалистом", он участвовал в разных конфликтах, где поддерживал тех, чьи взгляды ему больше импонировали. Воевал в Европе, Азии, Латинской Америке.

В начале лета Бессон дал интервью, где рассказал, что приехал в Украину, чтобы бороться за ее свободу. Также отмечается, что занимался поиском новобранцев среди иностранцев. "Наемником" Бессон считать себя отказывался, поскольку бойцам батальона никто не платит.

Гастон Бессон / Скриншот со страницы Facebook