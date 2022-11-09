Так, в Украине создан Интернациональный легион Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В его составе был британский доброволец Саймон Лингард. К сожалению, парень пал в боях за Украину.

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По словам его семьи, он скончался 7 ноября.

Они написали на странице краудфандинга для него:

"Мой папа был источником вдохновения для всех, кто его знал, настоящим героем жизни, погибшим, борясь за то, во что верил";

"Его любили и обожали так много, он был подлинным воплощением того, каким должен быть солдат";

"Украинские военные предложили вернуть его домой в Англию, но нам нужна помощь, чтобы выразить ему уважение и обожание, которых он заслуживает, отпустив его заслуженно".

Считается, что он третий британец, погибший во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Погиб еще один гражданин Канады

К сожалению, в Украине погиб еще один гражданин Канады – 33-летний Джозеф Хильдебранд. Ранее он два года служил в Афганистане, однако с началом войны в Украине стал в защиту нашего государства.