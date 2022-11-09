Так, в Україні був створений Інтернаціональний легіон Територіальної оборони Збройних Сил України. У його складі був британський доброволець Саймон Лінгард. На жаль, хлопець поліг у боях за Україну.

Головне Відхід окупантів з Херсону, ЗСУ в Снігурівці: хронологія 259 дня війни

За словами його родини, він помер 7 листопада.

Вони написали на сторінці краудфандингу для нього:

"Мій тато був джерелом натхнення для всіх, хто його знав, справжнім героєм життя, який загинув, борючись за те, у що вірив";

"Його любили і обожнювали так багато, він був справжнім втіленням того, яким повинен бути солдат";

"Українські військові запропонували повернути його додому в Англію, але нам потрібна допомога, щоб висловити йому повагу і обожнювання, на які він заслуговує, відпустивши його заслужено".

Вважається, що він третій британець, який загинув під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Загинув ще один громадянин Канади

На жаль, в Україні загинув ще один громадянин Канади – 33-річний Джозеф Хільдебранд. Раніше він два роки служив в Афганістані, втім, з початком війни в Україні став на захист нашої держави.