У боях за Україну загинув ще один британець
Так, в Україні був створений Інтернаціональний легіон Територіальної оборони Збройних Сил України. У його складі був британський доброволець Саймон Лінгард. На жаль, хлопець поліг у боях за Україну.
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За словами його родини, він помер 7 листопада.
Вони написали на сторінці краудфандингу для нього:
- "Мій тато був джерелом натхнення для всіх, хто його знав, справжнім героєм життя, який загинув, борючись за те, у що вірив";
- "Його любили і обожнювали так багато, він був справжнім втіленням того, яким повинен бути солдат";
- "Українські військові запропонували повернути його додому в Англію, але нам потрібна допомога, щоб висловити йому повагу і обожнювання, на які він заслуговує, відпустивши його заслужено".
Вважається, що він третій британець, який загинув під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Загинув ще один громадянин Канади
На жаль, в Україні загинув ще один громадянин Канади – 33-річний Джозеф Хільдебранд. Раніше він два роки служив в Афганістані, втім, з початком війни в Україні став на захист нашої держави.
За словами членів родини, Джозеф Хільдебранд та інші військовослужбовці військової частини, в якій він служив добровольцем, загинули цими вихідними під час бойового завдання.
Як повідомили вцілілі військові, тіла перебувають на окупованій території, тому їх ще потрібно буде забрати у ворога.
Ми всі разом на фермі, намагаємося отримати більше інформації. Мені 35 років, і я маю подбати про тіло мого брата. Це настільки погано, наскільки це можливо,
– сказав Джейк, брат Хільдебранда.
Він також повідомив, що його брат разом з іншими іноземцями відправився на завдання до міста Бахмут у Донецькій області. Незрозуміло, як саме загинув Хільдебранд, але Джейку сказали, що 9 із 12 осіб загинули.
За словами Джейка, його брат просто вирішив, що хоче допомогти. Він був неймовірно хоробрим, оскільки вступив на службу до канадської армії та відбув два терміни служби в Афганістані.