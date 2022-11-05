Смерть військовослужбовця підтвердили командир підрозділу та його батько. Журналістам вдалося встановити, що доброволець загинув 29 жовтня на північному сході України. Виявилося, що його підрозділ потрапив під артобстріл, кілька людей були поранені.

Скайлер загинув на північному сході України, коли солдати Міжнародного легіону потрапили під артилерійський обстріл в останній тиждень жовтня. Внаслідок атаки кілька людей було поранено,

– йдеться у повідомленні.

Скайлер Ґреґґ: що відомо

Скайлер приєднався до Міжнародного легіону у квітні. За два місяці, у червні, він отримав поранення під Харковом унаслідок вибуху. Тоді журналістам видання The Daily Beast вдалося зустрітися зі Скайлером у лікарні, де він лікувався від травм. Загалом у його тіло потрапило 14 уламків.

Американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ / Фото Social Media

Рішення їхати воювати в Україну Ґреґґ, за даними видання, ухвалив після того, як побачив сюжет, у якому російський танк протаранив легковий автомобіль. Його батько Стів Ґреґґ був проти того, щоб син вирушав на війну в Україну, але Скайлер, попри відсутність військового досвіду, поїхав спочатку до Польщі, а потім до Києва.