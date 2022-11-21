Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете Il Foglio, опубликованном в понедельник, ответил, планирует ли Рим продолжать предоставление военной помощи Украине в следующем году.

Украина получила ЗРК Crotale от Франции: какие цели смогут уничтожать ВСУ

Какова будет поддержка Италии в следующем году

Гвидо Крозетто заявил, что Министерство обороны в скором времени предложит продлить действие декрета, по которому Италия предоставляет оружие Украине, на весь следующий год.

Министр обороны подчеркнул, что Италия и дальше будет предоставлять Украине оружие "в то время и теми способами, которые согласуют с атлантическими союзниками и с Киевом".

Стоит отметить, что и сам Крозетто является членом партии "Братья Италии" – правой партии новой премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины.

Какое оружие Италия уже предоставила Украине

В начале ноября министерша реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что от Италии Украина получила :

тяжелую дальнобойную артиллерию;

САУ;

гусеничные машины M113;

ракетные комплексы;

снаряды разного калибра.

К слову, в Италии уже готовят к одобрению шестой пакет военной помощи из Италии. Над этим уже работает новое правительство премьер-министра Джорджии Мэлони. Что касается тех же ЗРК, то их совместно с Францией Италия может передать. Речь идет о комплексах SAMP-T.

Стоит посмотреть – ситуация на фронте по состоянию на 21 ноября: смотрите видео