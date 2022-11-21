Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Il Foglio, опублікованому в понеділок, відповів, чи планує Рим продовжувати надання військової допомоги Україні в наступному році.

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Якою буде підтримка Італії наступного року

Гвідо Крозетто заявив, що Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити дію декрету, за яким Італія надає зброю Україні, на весь наступний рік.

Міністр оборони підкреслив, що Італія й надалі надаватиме Україні зброю "в той час і тими способами, які узгодять з атлантичними союзниками і з Києвом".

Варто відзначити, що і сам Крозетто є членом партії "Брати Італії" – правої партії нової прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

Яку зброю Італія вже надала Україні

На початку листопада міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що від Італії Україна отримала:

важку далекобійну артилерію;

САУ;

гусеничні машини M113;

ракетні комплекси;

снаряди різного калібру.

До слова, в Італії вже готують до схвалення шостий пакет військової допомоги з Італії. Над цим уже працює новий уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні. Що стосується тих же ЗРК, то їх спільно з Францією Італія може таки передати. Мовиться про комплекси SAMP-T.

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