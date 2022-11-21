Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист з США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що США не припинятимуть фінансову допомогу Україні.

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Росіяни розуміють, що війна програна

Піонтковський розповів, що доля Росії, її режиму, життя окремих представників влади залежить від рішення Байдена. Якщо президент США збільшить збройну номенклатуру допомоги Україні, крах Кремля буде миттєвим, війна закінчиться за кілька тижнів.

Війна вже програна у свідомості російського суспільства й російської армії,

– зазначив російський публіцист з США.

У Байдена 2 формули

Він продовжив, що Байден не наважується поки збільшити постачання озброєння Україні, бо його радники пропонують йому 2 формули:

Перемога України, відновлення її територіальної цілісності та не допущення того, щоб Росія повторила війну.

Не допустити поразки України.

"Озброєння – це центральне питання, від якого залежить фінал цієї війни. Точніше, фінал уже відомий – це перемога України. Залежить ціна і кількість жертв, які доведеться за неї платити", – зауважив Піонтковський.

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Новий союзник України

За його словами, питання зменшення кількості військової допомоги Україні ніколи не стоятиме. Крім того, в Європі в нашої держави з'явився ще один могутній союзник. Поруч з США, Великою Британією, що підтвердив візит Ріши Сунака, тепер ще й Німеччина.

Штайнмаєр не сказав, але чітко підвів, що Путін – це новий Гітлер, і Німеччині соромно за те, що вона певним способом сприяла його військовим авантюрам. Зараз політика змінилась, змінився Шольц. Штайнмаєр ще й додав, що Путін спопелив усю систему безпеки Європи, в яку вірили німці, тож тепер Німеччина й Росія – суперники,

– наголосив російський публіцист з США.

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