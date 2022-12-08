До речі, напередодні російський диктатор Владімір Путін заявив, що війна може затягнутися. А експерти вважають, що мир має наступити навесні 2023 року.
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Зеленський розповів, коли закінчиться війна
Український лідер заявив, що сподівається на "мирний час" для своєї країни наступного року.
Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже в мирний час,
– сказав Зеленський.
Також він подякував усім друзям України в Європі, які "допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".
"Українські військові, які захищають усіх нас на полях своїх боїв, – це №1", – додав президент.
Інші прогнози стосовно війни в Україні
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може війна в Україні затягнутися до 2024 року. Він також повідомив, чому так може статися та що очікує на Росію у майбутньому.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прогнозує, що найближчі місяці війни будуть важкими. Він закликав партнерів подвоїти підтримку України.
- Військовий експерт Петро Черник розповів, що бойові дії безпосередньо залежатимуть від погоди, але вони не зупиняться. За його словами, якщо ґрунт промерзне, то по ньому зможе пересуватися техніка. Відтак, збережеться темп і логіка війни.
- Військовий експерт Олег Катков заявив, що питання того, чи завершиться війна до кінця весни, залежить від кількості техніки на озброєнні ЗСУ. А ось питання того, чи закінчиться озброєння в Росії не стоїть — запасів там багато.
- Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес спрогнозував звільнення Криму до літа 2023 року. Цілком ймовірно, що півострів буде відвойований у росіян навіть швидше, ніж Донбас.
- Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що війна триватиме до квітня – травня, але за умови, якщо Москву справді вламають і вона погодиться на неймовірні поступки, зашкодивши собі.