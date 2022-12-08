До речі, напередодні російський диктатор Владімір Путін заявив, що війна може затягнутися. А експерти вважають, що мир має наступити навесні 2023 року.

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Зеленський розповів, коли закінчиться війна

Український лідер заявив, що сподівається на "мирний час" для своєї країни наступного року.

Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже в мирний час,

– сказав Зеленський.

Також він подякував усім друзям України в Європі, які "допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".

"Українські військові, які захищають усіх нас на полях своїх боїв, – це №1", – додав президент.

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