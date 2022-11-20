Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про те, що прогноз Міноборони щодо закінчення війни реалістичний, бо в росіян проблеми.

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Чи закінчиться війна до кінця весни

Катков розповів, що у своїх прогнозах щодо закінчення війни він спирається на статтю Залужного, де він сказав, що для швидшого завершення бойових дій ЗСУ слід підсилювати 2 – 3 з'єднаннями. Мовиться не про добровольців, а про техніку. Це насправді дуже багато.

Дивізія штату НАТО це величезне угруповання з власною авіацією, з власними дронами, до того ж не розвідувальними, а повноцінними ударними. Не треба забувати, що так звані військово-космічні сили Росії досі мають перевагу в 10 разів над Повітряними силами України,

– зазначив військовий експерт.

Чи закінчиться в Росії озброєння

Він продовжив, що сподіватись на те, що в Росії закінчиться озброєння теж не варто. Так, сучасне озброєння на межі, але як показує практика росіяни готові міняти його старим. Зокрема, вони готові розконсервовувати Т-62, Т-55, якщо буде потрібно, то і ППШ і "трьохлінійки" з часів Другої світової війни.

"Наприклад, вони перейшли до ракет С-300, потім застосували іранські "мопеди", зараз на паузі, але перебуває в зоні ризику, поява іранських балістичних ракет. Знову ж таки, в них немає питання втоми від війни, втоми від втрат. Там уже пішли показові сюжети з "відмовниками", яких почали затримувати просто на камеру", – зауважив головний редактор Defence Express.

Катков про те, чи завершиться війна весною та чи може в Росії закінчитись озброєння: дивіться відео

Навіщо росіяни використали ракету Х-55 з ядерного арсеналу

За його словами, ракета Х-55 зберігається без бойової частини. Її могли використати з кількох причин:

Відвернути увагу нашої ППО. Якщо якусь точку захищає ППО радянського виробництва захистити від умовно 10 ракет вона не може.

Момент залякування. Мовляв, цього разу це ядерний макет, а наступного разу може бути справжня ядерна ракета.

Ракета могла бути оснащена системою радіоелектронної боротьби. Вона мала б глушити радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси тощо.

Помилка чи корупція. Ця ракета могла зберігатись у ядерному арсеналі, бо хтось колись на цьому просто заробив.

Свого часу по документах вона могла проходити як Х-555, її поставили на склад і десь одразу записали в ядерний запас, з розумінням, що її ніколи не буде використано. Це поповнило комусь кишеню, й усе на цьому завершилось,

– наголосив Катков.

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