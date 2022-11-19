Війна для Росії закінчиться не просто поразкою, а політичною катастрофою, до якої оточення Путіна вже готується. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Притула.

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Контроль за логістикою

Експерт зазначив, що прогноз Міноборони про те, що ЗСУ зможуть до кінця року зайти в Крим і до весни закінчать війну, є "досить реалістичним".

Прогноз реалістичний, зважаючи на те, що у росіян великі проблеми з логістикою на Півдні України. Тобто вся ця територія потребує постачання й дуже великої кількості особового складу. В зимових умовах росіянам буде дуже складно все це забезпечувати. Зокрема, це стосується боєприпасів, їжі та пального,

– пояснив оглядач.

За його словами, ЗСУ мають вогневий контроль над ключовими комунікаціями, що йдуть з Криму.

"Таким чином виникає досить велика проблема з постачанням цієї окупованої території й, звісно, що у росіян не буде можливості ані постачати, ані зберігати засоби. Тому досить слушний прогноз, що можливо наші ЗСУ матимуть можливість до кінця грудня зайти до Криму", – додав аналітик.

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Оборона "гарматним м'ясом"

На думку Притули, Генштаб вирішуватиме, як це завдання виконуватиметься і чи доцільно ЗСУ в зимовий період заходити до Криму.

Нам протистоять іноді люди професійні, які попри дурнувате політичне керівництво, намагаються планувати правильно свої військові операції. Відповідно, їм треба зараз для утримання цієї території велика кількість живої сили. Тобто їм потрібно продовжувати мобілізацію, щоб кинути на цю територію велику кількість піхоти,

– вказав фахівець.

Він підкреслив, що російські "чмобики" погано навчені, погано озброєні та погано екіпіровані, але в силу їхньої великої кількості, вони намагатимуться утримувати цю територію своїми життями.

"Росіяни намагатимуться нагнати тих "мобиків", яких вони мобілізували, щоб вони утримували своїми тілами цю велику територію. Через це у них будуть дуже великі втрати у живій силі. Вони своїх не бережуть і кидають просто в бій. Така їхня ідеологія смерті й від них такого можна очікувати", – розповів Притула.

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В очікуванні катастрофи

Зі слів аналітика, якщо Кремль не наважиться оборонятися "чмобиками", ЗСУ все-таки зможуть дійти до Криму вже в грудні.

Росіянам доведеться тікати, коли будуть морози. Це для них буде просто катастрофою. Однак маємо пам'ятати, що у них є 300 тисяч мобілізованих, частина з них уже загинула. Далі вони будуть "домобілізовуватись" й знову кидатимуть всіх у бій. На які ділянки вони кидатимуть – це вже залежить від того, наскільки вони грамотно розпорядяться цим ресурсом,

– запевнив експерт.

На його думку, прогноз щодо того, що війна закінчиться приблизно у березні – він також має право на існування, позаяк чим більше будуть мобілізовувати "свіжих" росіян і чим більше буде "200-их", тим більше будуть у Росії негативні настрої щодо війни.

"У Росії фактично розпочалася боротьба за наступництво Путіна, вже зросли нові лідери типу Пригожина тощо. Тому пішли якісь процеси зрушення з "мертвої точки", позаяк всі вже думають про життя після Путіна. Війна закінчиться тоді, коли його режим впаде. Як це буде і якою це буде катастрофа для Росії – будемо дивитись", – резюмував Притула.

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