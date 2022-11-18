Жінки жаліються, їм обіцяли, що призовників на війну не відправлятимуть, а вийшло інакше. Відео зі зверненням оприлюднили в мережі, передає 24 канал.

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Нам по телевізору кажуть одне, а на ділі виходить інакше,

– кажуть росіянки.

Жінки вимагають пояснень

Ба більше, жінки не звертаються "за допомогою", як раніше, а вимагають пояснити, чому російська влада їм бреше. Кажуть, що брехня з телевізора вже набридла.

Скаржаться, що їхні непідготовлені хлопці – під обстрілами. Так, російська влада кидає їх, куди заманеться, ніяких нормативів немає.

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