Женщины жалуются, им обещали, что призывников на войну не будут отправлять, а вышло иначе. Видео с обращением обнародовали в сети, передает 24 канал.

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Нам по телевизору говорят одно, а на деле выходит иначе,

– говорят россиянки.

Женщины требуют объяснений

Более того, женщины не обращаются "за помощью", как раньше, а требуют объяснить, почему российские власти им врут. Говорят, что ложь с телевизора уже надоела.

Жалуются, что их неподготовленные ребята под обстрелами. Да, российские власти бросают их, куда вздумается, никаких нормативов нет.

До россиянок дошло, что Путин им лжет: видео

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