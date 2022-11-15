Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, у багатьох росіян відкриваються очі на те, що насправді відбувається на фронті в Україні.
Зверніть увагу У Кремлі намагаються показати бодай якісь успіхи у війні: як це загрожує Україні – аналіз ISW
Зокрема, цьому сприяє втрата росіянами Херсона. Щоправда, російські "ура-патріоти" навіть цьому знаходять виправдання. Мовляв, Росія поверне Херсон назад, для цього тільки потрібно мобілізувати більше людей.
Однак люди, які не випалили у себе залишки мізків, сумніваються у спроможностях російської мобілізації. Адже з мобілізацією у Росії нічого не виходить,
– зазначив опозиціонер.
"У Росії наближається ситуація 1917 року"
Політик додав, що всередині російської армії наростає напруження, яке виливається у конфлікти. Зокрема, мобілізовані навіть підіймають руку на своїх командирів.
У Росії наближається ситуація 1917 року, коли російські військові вилізли з окопів, повалили лінію фронту і почали вішати, розстрілювати й вбивати командирів. А матроси викидали офіцерів за борт. У російській історії це називається словом "смута",
– наголосив Яковенко.
Опозиціонер додав, що такі процеси вже неодноразово відбувалися в історії Росії та були рушієм революцій. За його словами, у ході таких бунтів центральна влада втрачає підтримку насамперед армії.
"А далі почнуться елементи громадянської війни, самозванство і поступовий, але дуже швидкий розвал Росії", – сказав політик.
Роль ЗСУ у ймовірному розвалі Росії
За його словами, важко сказати, коли саме станеться падіння російської влади. Однак те, що це відбудеться, залишається фактом. Причому певну роль у розвалі Росії зіграють українські військові.
Українська армія зараз наближає цей момент. По суті найголовніший суб'єкт на світовій історичній сцені, який діє, – це Збройні Сили України, – зазначив Яковенко.
Стрім Катерини Соляр та Ігоря Яковенка: дивіться повне відео
Проблеми у російській армії: коротко
- Після успішного наступу ЗСУ російські окупанти втекли з Херсона та відступили на лівий берег Дніпра. Серед загарбників зараз поширюється думка про наявність якогось "договорняка" керівництва Росії зі США.
- Російська влада абсолютно не переймається забезпеченням мобілізованих до російської армії. Зокрема, російським солдатам видали банки з консервованою водою 80-х років.
- На Херсонщині у полон українським військовим здалася велика група мобілізованих росіян. "Мобіків" перекинули на одну із найбільш гарячих ділянок фронту без підготовки, спорядження та з наказом стояти до кінця.