Так, протягом доби Росія завдала масованого ракетного удару по інфраструктурі нашої держави у низці областей. Що відбувається на фронті станом на 18:00 15 листопада розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Основне зі зведення Генштабу ЗСУ за 15 листопада

У результаті вогневого ураження поблизу Кремінної, що у Луганській області, російські загарбники втратили управління над окремими підрозділами своїх окупаційних військ. У Генштабі ЗСУ фіксують, що особовий склад цих угруповань планує втекти із зайнятих рубежів та відійти у місто.

ЗСУ змушують окупантів панікувати на Луганщині / Фото Генштаб ЗСУ

Тим часом у Кадіївці, що теж на Луганщині, росіяни ходять по будинках та намагаються здійснювати примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої частини Луганської області зафіксовано випадки вимагання грошей за можливість уникнути мобілізації.

Зокрема, у Старобільському районі представники місцевих самопроголошених "силових структур" пропонують уникнути "призову" за винагороду розміром до 15 тисяч доларів.

Втеча і втрати російських окупантів

У Генштабі ЗСУ підтвердили результати вогневого ураження противника у районі населеного пункту Благовіщенка, що у Запорізькій області. Так, наші захисники й захисниці ліквідували до 10 окупантів, а також знищили 5 одиниць військової техніки ворога. При цьому, 35 росіян отримали поранення. Водночас, у Мелітополі ворог втрати понад 50 осіб пораненими.

ЗСУ потужно вдарили по ворогу у Запорізькій області / Фото Генштаб ЗСУ

Тим часом у Скадовському та Генічеському районах, що на лівобережжі Херсонської області, окремі окупаційні підрозділи тікають з населених пунктів й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

До слова, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за добу уразили загалом 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів окупантів та один важливий військовий об'єкт загарбників.

Українська артилерія та ракетні війська продовжують завдавати окупантам втрат / Фото Генштаб ЗСУ

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