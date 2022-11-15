Так, в течение суток Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре нашего государства в ряде областей. Происходящее на фронте по состоянию на 18:00 15 ноября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Основное из сводки Генштаба ВСУ за 15 ноября

В результате огневого поражения вблизи Кременной в Луганской области российские захватчики потеряли управление над отдельными подразделениями своих оккупационных войск. В Генштабе ВСУ фиксируют, что личный состав этих группировок планирует скрыться из занятых рубежей и отойти в город.

ВСУ заставляют оккупантов паниковать на Луганщине / Фото Генштаб ВСУ

Между тем в Кадиевке, тоже на Луганщине, россияне ходят по домам и пытаются осуществлять принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной части Луганской области отмечены случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.

В частности, в Старобельском районе представители местных самопровозглашенных "силовых структур" предлагают избежать "призыва" за вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов.

Бегство и потери российских оккупантов

В Генштабе ВСУ подтвердили результаты огневого поражения противника в районе населенного пункта Благовещенка в Запорожской области. Так, наши защитники и защитницы ликвидировали до 10 оккупантов, а также уничтожили 5 единиц военной техники врага. При этом 35 россиян получили ранения. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

ВСУ мощно ударили по врагу в Запорожской области / Фото Генштаб ВСУ

Тем временем в Скадовском и Геническом районах на левобережье Херсонской области отдельные оккупационные подразделения бегут из населенных пунктов и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

К слову, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили в общей сложности 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 склада боеприпасов оккупантов и один важный военный объект захватчиков.

Украинская артиллерия и ракетные войска продолжают наносить оккупантам потери / Фото Генштаб ВСУ

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