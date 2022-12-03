Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, війна в Україні має закінчитися весною 2023 року.

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3 найголовніших компоненти війни

Шейтельман зауважив, що не можна вимірювати війну лише військовим методом, тобто кількістю озброєння. За його словами, війна містить близько 100 компонент, але є 3 найголовніших:

Зброя та люди, які воюють

Так, якщо вимірювати тільки за кількістю озброєння та військових, то, за словами військових, війна може закінчитися до кінця наступного року. "Це якщо просто до останнього російського солдата на українській території", – пояснив політтехнолог.

Економіка

Суто економічно зробити це наша держава також не встигне до кінця наступного року. Адже економічно "задушити Росію" раніше не вийде.

Політика

А от політичного запасу у Росії більше немає – там немає великого запасу політичної міцності,

– підкреслив Шейтельман.

Він додав, що перемога досягається комплексно. Отже, треба й надалі продовжувати посилювати військові зусилля та "економічне удушення" Росії. А врешті перемога буде досягнута зусиллями військових через політичне рішення. Однак прогнозувати це важко, оскільки політика є непередбачуваною.

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