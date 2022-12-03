Про це для 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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"Напевно, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів", – сказав речник.
Найвища концентрація втрат
За словами Череватого, росіяни масовано атакують. Зокрема, за 2 грудня зафіксували 261 обстріл різними артилерійськими системами.
На фоні цього ворог зазнає великих втрат. Щодоби на Бахмутському напрямку найвища концентрація втрат росіян. За цю добу є 80 вбитих і 68 поранених. Бувають і вищі дані, але це середня амплітуда, – розповів речник.
Він зазначив, що загалом на Сході ворог має найбільші втрати. Окупантам не вдалося досягти цілей так званої спецоперації, тому, як пояснив Череватий, захопити Бахмут для них є політичним рішенням.
"Хочуть показати своїм обивателям, чому гинули їхні солдати. Довести, що "звільнили" Донбас. У важких умовах наші військові завдають ударів по ворогу, знищуючи техніку й особовий склад", – додав речник.
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