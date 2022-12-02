На позиціях поблизу Бахмута найманці з ПВК "Вагнера" окопалися і замаскувалися. Однак всі дії російські окупанти проводили під наглядом українських воїнів із 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

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Окупанти не підозрювали, що ЗСУ стежать за ними

ЗСУ несподівано накрили "вагнерівців" потужним вогнем, коли окупанти задумали ротацію. По військах агресора працювала польська гаубиця "Краб" за підтримки безпілотника.

Українські воїни зазначили, що втрати окупантів порахувати вже не вдасться. Проте один з "вагнерівців" вижив, ймовірно, щоб попередити окупантів про майстерність українських артилеристів.

Як ЗСУ знищили окупантів під Бахмутом: відео

Що відбувається під Бахмутом

Бої за Бахмут, який наразі під контролем ЗСУ, тривають вже декілька місяців. За добу росіяни завдають 180 – 200 ударів з артилерії по українських військових. На цьому напрямку ворог діє найбільш агресивно.

В Інституті з вивчення війни заявили, що в Бахмуті Росія повторює сценарій Сєвєродонецька та Лисичанська, де зазнавала великих втрат. Ворог продовжує зосереджуватися на цілях обмеженого оперативного чи стратегічного значення.

29 листопада окупантам таки вдалося досягнути незначних успіхів поблизу Бахмута. Проте заяви пропагандистів, що росіяни візьмуть ЗСУ в оточення – може бути інформаційною операцією.

Українські воїни тримають оборону й дають відсіч ворогу. Нещодавно наші спецпризначенці знищили пункт спостереження росіян. Крім того, ЗСУ захопили ворожу позицію.

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