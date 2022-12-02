Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 650 російських окупантів. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються. А це означає, що реальні втрати ворога можуть бути ще більшими.

До теми ЗСУ вже знищили понад 89 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 1 грудня

Втрати Росії в Україні

  • Танків – 2916;
  • бойових броньованих машин – 5883;
  • артилерійських систем – 1905;
  • РСЗВ – 395;
  • засобів ППО – 210;
  • літаків – 280;
  • гелікоптерів – 262;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1564;
  • крилатих ракет – 531;
  • кораблів / катерів – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4464;
  • спеціальної техніки – 163 одиниці.


Актуальні втрати ворога станом на 2 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у відомстві, за минулу добу найбільше втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Нагадаємо, що саме місто Бахмут окупанти намагаються взяти за будь-яку ціну. Саме тому вони женуть туди щоденно все більше і більше своїх бійців. Наші ж захисники кров'ю та потом намагаються не допустити просування ворога.

Наступ і обстріли не вщухають

За минулу добу зафіксували спроби ворога наступати поблизу Новоселівки, Стельмахівки, Червонопопівки та Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. Їх наші військові відбили, змусивши ворога відступати.

Що стосується обстрілів, то упродовж 1 грудня ворог завдав 5 ракетних ударів. Від них постраждала цивільна інфраструктура Харківщини та Донеччини. Крім того, окупанти здійснили 30 авіаударів по позиціях наших військових. Також зафіксовано понад 35 обстрілів з РСЗВ по районах населених пунктів, розташований поблизу лінії зіткнення.

У Генштабі підкреслили, що загроза ракетних ударів як по об'єктах енергетичної системи, так і критичній інфраструктурі зберігається. Тож не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде відбою.

Зауважимо, що у російському війську спостерігається цікава тенденція. Бійці "другої армії світу" усе активніше дезертують, а також відмовляються воювати. Ба більше, вони з фронту намагаються втекти до Росії, під час чого їх ловлять та саджають до кліток.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео