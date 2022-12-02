Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 650 російських окупантів. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються. А це означає, що реальні втрати ворога можуть бути ще більшими.

До теми ЗСУ вже знищили понад 89 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 1 грудня

Втрати Росії в Україні

Танків – 2916;

бойових броньованих машин – 5883;

артилерійських систем – 1905;

РСЗВ – 395;

засобів ППО – 210;

літаків – 280;

гелікоптерів – 262;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1564;

крилатих ракет – 531;

кораблів / катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464;

спеціальної техніки – 163 одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 2 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у відомстві, за минулу добу найбільше втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Нагадаємо, що саме місто Бахмут окупанти намагаються взяти за будь-яку ціну. Саме тому вони женуть туди щоденно все більше і більше своїх бійців. Наші ж захисники кров'ю та потом намагаються не допустити просування ворога.

Наступ і обстріли не вщухають

За минулу добу зафіксували спроби ворога наступати поблизу Новоселівки, Стельмахівки, Червонопопівки та Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. Їх наші військові відбили, змусивши ворога відступати.

Що стосується обстрілів, то упродовж 1 грудня ворог завдав 5 ракетних ударів. Від них постраждала цивільна інфраструктура Харківщини та Донеччини. Крім того, окупанти здійснили 30 авіаударів по позиціях наших військових. Також зафіксовано понад 35 обстрілів з РСЗВ по районах населених пунктів, розташований поблизу лінії зіткнення.

У Генштабі підкреслили, що загроза ракетних ударів як по об'єктах енергетичної системи, так і критичній інфраструктурі зберігається. Тож не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде відбою.

Зауважимо, що у російському війську спостерігається цікава тенденція. Бійці "другої армії світу" усе активніше дезертують, а також відмовляються воювати. Ба більше, вони з фронту намагаються втекти до Росії, під час чого їх ловлять та саджають до кліток.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео