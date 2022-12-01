Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 1 грудня. Українські захисники та захисниці вже 281 добу героїчно обороняють країну від повномасштабного вторгнення.

Зауважте Росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації колаборантів на Запоріжжі, – Генштаб

Українські герої завдають ворогу колосальних втрат.

У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше як 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів,

– мовиться у повідомленні.

Дані наразі уточнюють

Скільки окупантів вже на концерті у Кобзона

Генштаб ЗСУ станом на 1 листопада повідомив, що на концерт до Кобзона вдалося відправити вже 89 440 російських окупантів. Також вдалося мінуснути чимало ворожої техніки. Зокрема:

танків – 2915 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 210 (+0) одиниць,

літаків – 280 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця.

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