Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 1 декабря. Украинские защитники и защитницы уже 281 день героически обороняют страну от полномасштабного вторжения.

Важно Россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации коллаборантов на Запорожье, - Генштаб

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери.

В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов,

– говорится в сообщении.

Данные сейчас уточняют.

Сколько оккупантов уже на концерте у Кобзона

Генштаб ВСУ по состоянию на 1 ноября сообщил, что на концерт в Кобзон удалось отправить уже 89 440 российских оккупантов. Также удалось уничтожить много вражеской техники. В частности:

танков – 2915 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 210 (+0) единиц,

самолетов – 280 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица.

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