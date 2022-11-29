Під Бахмутом йдуть важкі бої з шаленим темпом. Однак для оборонців – це щоденна рутина. Вони продовжують нищити ворога.

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Пункт спостереження росіян українські спецпризначенці знищили їхніми ж ракетами. Наразі не розкривають кількість втрат особового складу ворога. Військові журналісти показали ексклюзивні кадри.

Дивіться відео, як бійці нищать ворога: відео

Яка ситуація під Бахмутом

Окупанти продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Вони здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Напередодні речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що найважчі бої ЗСУ тривають під Бахмутом на Донеччині. За добу окупанти завдають 180 – 200 ударів з артилерії по наших військових. Це епіцентр головної битви України.

Українські десантники знищили окупантів і зайняли їхню позицію біля Бахмута. Це зробили бійці підрозділу 71-ї окремої єгерської бригади. Окупанти вже кілька місяців не можуть взяти Бахмут, тому обстрілюють місто з усього, що мають.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Росія бреше про просування на цьому напрямку. Вагнерівці, які базуються біля Бахмута, просуваються там всього на 100 чи 200 метрів на день.

Найближчі позиції росіян до Бахмута є у Кліщіївці та Підгородному. Вони ведуть до підготовленої української оборони в Бахмуті та його західних і північних селах, що поруч.

Українські воїни героїчно тримають оборону. На фото з окопів видно, що бійці, попри всі додаткові складнощі, які принесла зима, продовжують мужньо боронити місто.

Детальніше – що відомо про ситуацію під Бахмутом: відео