Под Бахмутом идут тяжелые бои с бешеным темпом. Однако для защитников – это ежедневная рутина. Они продолжают уничтожать врага.

Что происходит вокруг Бахмута и действительно ли Россия имеет там успехи, о которых заявляет: анализ ISW

Пункт наблюдения россиян украинские спецназовцы уничтожили их ракетами. Пока не раскрывают количество потерь личного состава врага. Военные журналисты показали эксклюзивные кадры.

Смотрите видео, как бойцы уничтожают врага: видео

Какая ситуация под Бахмутом

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлении. Они произвели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайлов.

Накануне представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что самые тяжелые бои ВСУ продолжаются под Бахмутом на Донетчине. За сутки оккупанты наносят 180 – 200 ударов с артиллерии по нашим военным. Это эпицентр главной битвы Украины .

Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута. Это сделали бойцы подразделения 71-й отдельной егерской бригады. оккупанты уже несколько месяцев не могут взять Бахмут, поэтому обстреливают город из всего, что имеют.

В американском Институте изучения войны отметили, что Россия лжет о продвижении в этом направлении. Вагнеровцы, базирующиеся у Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день.

Ближайшие позиции россиян в Бахмуте есть в Клищиевке и Подгородном. Они ведут к подготовленной украинской обороне в Бахмуте и его рядом рядом западных и северных селах.

Украинские воины героически держат оборону. На фото из окопов видно, что бойцы, несмотря на все дополнительные сложности, которые принесла зима, продолжают мужественно защищать город.

Детальнее – что известно о ситуации под Бахмутом: видео