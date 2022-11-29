Под Бахмутом идут тяжелые бои с бешеным темпом. Однако для защитников – это ежедневная рутина. Они продолжают уничтожать врага.
Что происходит вокруг Бахмута и действительно ли Россия имеет там успехи, о которых заявляет: анализ ISW
Пункт наблюдения россиян украинские спецназовцы уничтожили их ракетами. Пока не раскрывают количество потерь личного состава врага. Военные журналисты показали эксклюзивные кадры.
Смотрите видео, как бойцы уничтожают врага: видео
Какая ситуация под Бахмутом
- Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлении. Они произвели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайлов.
- Накануне представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что самые тяжелые бои ВСУ продолжаются под Бахмутом на Донетчине. За сутки оккупанты наносят 180 – 200 ударов с артиллерии по нашим военным. Это эпицентр главной битвы Украины .
- Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута. Это сделали бойцы подразделения 71-й отдельной егерской бригады. оккупанты уже несколько месяцев не могут взять Бахмут, поэтому обстреливают город из всего, что имеют.
- В американском Институте изучения войны отметили, что Россия лжет о продвижении в этом направлении. Вагнеровцы, базирующиеся у Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день.
- Ближайшие позиции россиян в Бахмуте есть в Клищиевке и Подгородном. Они ведут к подготовленной украинской обороне в Бахмуте и его рядом рядом западных и северных селах.
- Украинские воины героически держат оборону. На фото из окопов видно, что бойцы, несмотря на все дополнительные сложности, которые принесла зима, продолжают мужественно защищать город.
Детальнее – что известно о ситуации под Бахмутом: видео