Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у питанні завоювання Бахмута окупанти стали заручниками своєї ж пропаганди.

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Чому Бахмут став таким важливим для росіян

Світан пояснив, що початково загарбники так вперлися у Бахмут, бо за ним проходить водовід, який живить водою весь Донбас аж до Маріуполя. Росіянам було важливо взяти його під свій контроль, але з цим завданням вони не впоралися.

Експерт вважає, що зараз, після кількох місяців інформаційного потоку щодо Бахмута, це місто стало для окупантів своєрідним фетишем – вони не можуть його взяти, але не можуть і залишити.

Тому зараз вони потрапили до так званого "капкана", куди їх загнало військово-політичне керівництво Росії, і в цьому капкані українські війська просто перемелюють їх,

– підкреслив Світан.

Він додав, що приблизно такий самий "капкан" свого часу був організований і в районі Сєвєродонецька. Тобто це місто також було "підсвічене" росіянами, і їм довелося кілька місяців буквально самознищуватися об оборонні редути українців. Те саме зараз відбувається і в Бахмуті.

Втрати росіян колосальні

Також військовий експерт зауважив, що в районі Бахмута переважно воюють найманці російських ПВК – "Вагнера" та інших. Їм ставлять завдання для рівня, наприклад, ротної тактичної групи – виконувати певні наступальні дії. І далі рота, розділяючись на рівні взводів і відділень, виконує ці завдання, але з постійним підживленням живою силою, тобто "гарматним м'ясом". Це необхідно, оскільки в бій ці окупанти йдуть практично з самим стрілецьким озброєнням без броні – щонайбільше з підтримкою артилерії.

Відповідно, ці малі групи просто гинуть там, застеляючи тілами українську землю. Оскільки це – переважно "приватники", то їх ніхто і не збирає. Тому і з'являються фото та відео, на яких видно практично гори "двохсотих" росіян на цих позиціях. І попри це, росіяни продовжують спроби наступу, адже завдання зверху ніхто не скасовував.

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