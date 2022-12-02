Так, спроби росіян здійснити наступ на Бахмут призвели лише до того, що жива сила та військова техніка країни-агресорки продовжує виснажуватися. Окрім того, війська окупантів часто опиняються затисненими в маленьких населених пунктах. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.

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Лінія фронту навколо Бахмута постійно рухається

За його словами, росіяни продовжують наступальні дії в бік таких населених пунктів як Спірне, Соледар та Бахмутське. У такий спосіб російське військо намагається обійти Бахмут з півночі. А на східній околиці міста минулої доби ворог трохи просунувся вперед, там йдуть бої.

В селищі Опитне також тривають вуличні бої. Водночас на схід від селища ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається проникнути на північ у бік Бахмута.

Дуже складна ситуація. Один населений пункт переходить з рук в руки. Лінія фронту північніше, південніше та в самому Бахмуті постійно рухається,

– зауважив Жданов.

Він також повідомив, що Збройним Силам України довелося залишити селище Зеленопілля Донецької області. Натомість Курдюмівка залишається у "сірій зоні" й там тривають бої.

До Бахмута підійшли українські резерви

"Дуже складна ситуація склалась навколо Бахмута, але зараз туди підійшли наші резерви й вони починають вирівнювати ситуацію", – підкреслив військовий експерт.

На його думку, вже найближчими днями ми почуємо інформацію щодо стабілізації навколо населеного пункту.

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