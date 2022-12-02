Так, спроби росіян здійснити наступ на Бахмут призвели лише до того, що жива сила та військова техніка країни-агресорки продовжує виснажуватися. Окрім того, війська окупантів часто опиняються затисненими в маленьких населених пунктах. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.
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Лінія фронту навколо Бахмута постійно рухається
За його словами, росіяни продовжують наступальні дії в бік таких населених пунктів як Спірне, Соледар та Бахмутське. У такий спосіб російське військо намагається обійти Бахмут з півночі. А на східній околиці міста минулої доби ворог трохи просунувся вперед, там йдуть бої.
В селищі Опитне також тривають вуличні бої. Водночас на схід від селища ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається проникнути на північ у бік Бахмута.
Дуже складна ситуація. Один населений пункт переходить з рук в руки. Лінія фронту північніше, південніше та в самому Бахмуті постійно рухається,
– зауважив Жданов.
Він також повідомив, що Збройним Силам України довелося залишити селище Зеленопілля Донецької області. Натомість Курдюмівка залишається у "сірій зоні" й там тривають бої.
До Бахмута підійшли українські резерви
"Дуже складна ситуація склалась навколо Бахмута, але зараз туди підійшли наші резерви й вони починають вирівнювати ситуацію", – підкреслив військовий експерт.
На його думку, вже найближчими днями ми почуємо інформацію щодо стабілізації навколо населеного пункту.
Жданов розповів про ситуацію навколо Бахмута: дивіться відео
Що відбувається біля Бахмута: останні новини
- Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські оборонці знищили пункт спостереження окупантів. Причому українські бійці зробили це ворожими ракетами.
- Військовий капелан Марк Купчененко повідомив, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.
- Бахмут для Росії – це важлива ціль. Пропагандисти продовжують розповідати про просування на цій ділянці фронту. Насправді для російської армії – це мікроуспіхи. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Бахмут для Росії перетворився в "ідею-фікс", а не взяти його – означає програти свою державу.
- Росіяни стягнули під Бахмут величезну кількість зеків-вагнерівців. Їхнє завдання – стримати ЗСУ своїми тілами. Адже зброї у цього "гарматного м'яса" немає.