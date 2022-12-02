Так, попытки россиян совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и военная техника страны-агрессора продолжает истощаться. Кроме того, войска оккупантов часто оказываются зажатыми в маленьких населенных пунктах. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Линия фронта вокруг Бахмута постоянно двигается
По его словам, россияне продолжают наступательные действия в сторону таких населенных пунктов, как Спорное, Соледар и Бахмутское. Таким образом, российское войско пытается обойти Бахмут с севера. А на восточной окраине города за прошедшие сутки враг немного продвинулся вперед, там идут бои.
В поселке Опытное также продолжаются уличные бои. В то же время, к востоку от поселка вражеская диверсионно-разведывательная группа пытается проникнуть на север в сторону Бахмута.
Очень сложная ситуация. Один населенный пункт переходит из рук в руки. Линия фронта севернее, южнее и в самом Бахмуте постоянно двигается,
– заметил Жданов.
Он также сообщил, что Вооруженным Силам Украины пришлось покинуть поселок Зеленополье Донецкой области. Курдюмовка остается в "серой зоне" и там продолжаются бои.
К Бахмуту подошли украинские резервы
"Очень сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута, но сейчас туда подошли наши резервы, и они начинают выравнивать ситуацию", – подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, уже в ближайшие дни мы услышим информацию о стабилизации вокруг населенного пункта.
Жданов рассказал о ситуации вокруг Бахмута: смотрите видео
Что происходит возле Бахмута: последние новости
- Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские защитники уничтожили пункт наблюдения оккупантов. Причем, украинские бойцы сделали это вражескими ракетами.
- Военный капеллан Марк Купчененко сообщил, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно идут на штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.
- Бахмут для России – это важная цель. Пропагандисты продолжают рассказывать о продвижении на этом участке фронта. На самом деле для российской армии это микро-успехи. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Бахмут для России превратился в "идею-фикс", а не взять его – значит проиграть свое государство.
- Россияне стянули под Бахмут огромное количество зэков -вагнеровцев. Их задача – сдержать ВСУ своими телами. Ведь оружия у этого "пушечного мяса" нет.