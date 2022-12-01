На самом деле для российской армии – это микроуспехи. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

К теме Могут ли россияне в ближайшее время оцепить Бахмут: оценка аналитиков из Института изучения войны

Пропагандисты хотят доказать микроуспехи

Если мы взглянем на ситуацию под Бахмутом, то поймем, о какой смехотворной для самой большой страны мира территории идет речь. Почему их информационно-психологические операции постоянно распространяются на то, чтобы максимально рассказать о взятии части населенного пункта, нескольких улиц, какой-то высоты,

– сказал Череватый.

По его словам, Бахмут для России превратился в "идею-фикс", а не взять его – значит проиграть свое государство. Сейчас пропагандисты активно рассказывают о минимальных успехах на Бахмутском направлении.

"Но в течение четырех месяцев после нашего планового отступления из Лисичанска и Северодонецка они ничего не могут сделать", – добавил Череватый.

Что происходит вокруг Бахмута

Вагнеровцы, базирующиеся возле Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

По словам экспертов, российские оккупанты, вероятно, захватили Озаряновку, что ориентировочно в 15 километрах юго-западнее Бахмута.

Но российские источники писали, что Москва уже захватила несколько сел к югу от Бахмута. Речь шла об Озаряновке, Курдюмовке, Клещиевке, Андреевке, Зеленополье, Подгородном и Спорном. Подтвержденные данные есть только о первом поселке.

Достойно внимания – Как сейчас выглядит Бахмут: смотрите видео