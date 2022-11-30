Своими соображениями поделились эксперты из Института по изучению войны. Они высказались относительно шансов врага окружить Бахмут,около которого враг ежедневно несет бешеные потери.

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Выдают желаемое за действительность

В Институте сначала сослались на российские источники. Согласно их заявлениям, 29 ноября оккупантам удалось добиться незначительных успехов вблизи Бахмута. В то же время, аналитики предполагают, что противник вряд ли мог продвигаться с такими темпами, о которых он сообщает.

Составители отчета опираются на геолокационные кадры. Они демонстрируют, что оккупанты действительно достигли определенного прогресса к юго-востоку от Бахмута. В то же время в Институте не могут подтвердить другие заявления врага по поводу успехов вблизи этого населенного пункта после 27 ноября.

Аналитики отметили, что некоторые военные блогеры начали распространять заявления о прорыве украинской линии обороны. Мол, это удалось сделать к югу от Бахмута вдоль шоссе Т0513. И что это позволило оккупантам продвинуть в направлении Часового Яра. Последнее должно стать причиной перерезания одной из двух основных украинских наземных коммуникаций к Бахмуту.

Смогут ли россияне оцепить Бахмут

Составители отчета подчеркивают, что соответствующие заявления могут являться частью российской информационной операции. Кроме того, они могут быть преждевременными. И мы это уже неоднократно наблюдали, когда оккупанты отчитывались о захвате определенного населенного пункта, а затем в течение месяцев не могли этого сделать.

В Институте также предположили, смогут ли россияне окружить Бахмут. В отчете подчеркивают, что российские войска подвергаются упадку около этого населенного пункта. Поэтому вряд ли быстро им удастся оцепить его.

Напомним Путин неоднократно отдавал приказ взять Бахмут любой ценой. Туда, собственно, и перебрасывают как мобилизованных, так и вагнеровцев.

К слову, такая активность врага на этом направлении сыграла с ним злую шутку. Потери оккупантов продолжают расти бешеными темпами. По состоянию на утро 30 ноября на тот свет отправили 88 380 бойцов "второй армии мира".

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