В Институте по изучению войны отметили, что усилия россиян вокруг Бахмута – демонстрация того, что враг не извлек уроки из предыдущих кампаний. Тех, во время которых оккупанты понесли бешеные потери, чтобы достичь желаемого результата.

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Несколько километров за полгода

Как отмечают составители отчета, враг продолжает сосредотачиваться на целях ограниченного оперативного или стратегического значения. Что касается Бахмута, то еще с мая оккупанты пытаются захватить населенные пункты вокруг него.

Успехов там противники за последние полгода достигли очень сомнительных. Им удалось продвинуться всего на несколько километров. И это за один раз. В то же время наступательные действия на Бахмут стали причиной длительного истощения живой силы и техники врага. Более того, это привело к закреплению россиян в относительно незначительных населенных пунктах на недели, а то и целые месяцы.

Враг повторяет сценарий Северодонецка и Лисичанская

В Институте отметили, что соответствующая схема напоминает попытки России захватить Северодонецк и Лисичанск. Как отмечают аналитики, в течение июня и июля наши военные позволили бойцам страны-агрессорки сосредоточить свои усилия на этих населенных пунктах, расположенных вблизи админграницы Луганской области. Городах, имеющих ограниченное как оперативное, так и стратегическое значение. И от этого защитники Украины извлекали выгоду, истощая врага.

Аналитики уверяют, что даже в случае, если украинским военным придется уйти из Бахмута, враг не одержит ни одной победы. Ведь на захват этого города он потратит немало своих ресурсов. И все эти потери явно перевешивают любое оперативное преимущество.

В то же время, наступление россиян на Бахмут имеет еще одно преимущество для нас. Враг концентрирует вблизи населенного пункта слишком много усилий, ослабляя другие направления. И это позволяет ВСУ продолжать проводить контрнаступательную операцию.

Враг очень разочаруется

По словам советника ОП Алексея Арестовича, россияне обрадовались, что им удалось зайти с Запада Бахмута. Мол, это позволит врагу оцепить город. Но, убежден он, оккупантов вскоре постигнет разочарование. Соответствующее мнение он озвучил в эфире с Марком Фейгиным.

Куда-то выйти в направлении Константиновка – Бахмут. В общем, повторить трюк с Северодонецком и его отрезанием от трассы. Кажется мне, что ожидает их одно из величайших разочарований в жизни. Для многих – последнее,

– заявил Арестович.

Накануне аналитики высказали предположение, смогут ли россияне оцепить Бахмут. Так, по данным, которые проанализировали в Институте, шансов на это у врага не так уж много. А все потому, что вблизи населенного пункта оккупанты терпят немалые потери. Так что вряд ли ему удастся быстро взять его в осаду.

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