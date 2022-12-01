Оккупанты "зависли" в состоянии полуокружения одного и другого города и не могут продвинуться дальше. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

К теме Могут ли россияне в ближайшее время оцепить Бахмут: оценка аналитиков из Института изучения войны

Как ВСУ удерживают позиции, при соотношении стволов 1 к 10

Кроме того, враг несет в районе Бахмута очень большие потери. Россияне пытаются выполнить поставленную задачу до 10 атак в сутки. В основном атаки совершает пехота при очень мощной поддержке артиллерии.

Нашим парням в Бахмуте и Авдеевке приходится очень сложно. Контрбатарейная (борьба – 24 канал) там слабая, поскольку соотношение стволов чуть ли не 1 к 10,

– заметил Свитан.

Более того, даже с таким невыгодным для нас соотношением Украине удается не сдать позиции. В частности, это связано с тем, что ВСУ обороняют черту города, поэтому имеют более выгодные позиции. Так, любой большой населенный пункт с высотными зданиями представляет собой линию обороны.

"Даже полностью разбитые дома – 5 или 10-этажки представляют собой очень хорошие оборонительные позиции", – объяснил военный эксперт. Следовательно, пройти такую линию обороны почти невозможно при наступлении с поля, как это делают россияне.

Достойно внимания Бахмут становится точкой отсчета поражения россиян, – ВСУ о масштабных потерях врага

На каких участках фронта есть паритет в артиллерии

Однако российские захватчики до сих пор имеют преимущество в количестве артиллерии. Так, если считать по всему фронту, то оккупанты имеют на несколько сотен стволов больше.

В район Бахмута россияне стащили почти всю артиллерию, которую могут снять с других участков фронта. На некоторых участках фронта у нас есть паритет 1 к 1: на Запорожском, Херсонском и Луганском,

– сообщил Свитан.

По его словам, Вооруженные Силы постараются удержать врага на этой линии. В то же время будут работать на других фронтах, где имеют паритет или преимущество. Речь идет о Луганском и Запорожском фронтах.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Зачем россиянам Бахмут

Бахмут является очень важным населённым пунктом для российских захватчиков. Так, оккупанты не смогут захватить Донецкую область, если не возьмут Бахмут.

Для россиян Бахмут как кость стоит. Его не обойти и они ничего не могут сделать, кроме как взять его,

– отметил военный эксперт.

Как вариант, россияне, конечно, могут отказаться от взятия Донецкой области и отойти от Бахмута. Но пока такой приказ не поступал войску страны-агрессора.

Кроме того, за Бахмутом в районе Часового Яра расположен водопровод, который является единственным источником подачи воды для Донбасса. Поэтому оккупантам необходимо взять этот водопровод, чтобы иметь воду, поскольку без нее они не смогут там жить.

"Им нужен этот водопровод, поэтому они и бьют по Бахмуту – ключу к неоккупированной части Донбасса", – подытожил военный эксперт.

Ситуация вокруг Бахмута: актуальная информация