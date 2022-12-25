Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт та аналітик Андрій Харук. За його словами, у нинішній ситуації, коли Росія зазнає поразок на полі бою в Україні, окупантам потрібно було б закінчувати війну.

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Однак Кремль не збирається згортати бойові дії і, судячи за все, готується до нових атак.

Військово-політичне керівництво Росії націлене на продовження війни. Зокрема, про це свідчать останні заяви Владіміра Путіна,

– сказав Харук.

Яким може бути наступ росіян у квітні

Видання Neue Zürcher Zeitung зазначає, що під час квітневого наступу російські війська спробують розгорнути наступальну операцію на Донбасі. Водночас, за прогнозами аналітиків, Москва використає війська Алєксандра Лукашенка для відволікання уваги ЗСУ. Військовий експерт вважає, що саме таким чином Кремль може визначити свої пріоритети.

Андрій Харук Військовий експерт Адже наступати з території Білорусі росіянам особливого сенсу немає. У нинішній ситуації це потребуватиме надто великих витрат ресурсів і ослаблення позицій на Донбасі та на напрямку Мелітополь – Бердянськ, що для Росії є неприйнятним.

Військовий експерт припустив, що події на фронті розгортатимуться приблизно так само, як зараз.

Тобто Білоруський напрямок відіграватиме роль відволікання на себе частини українських Сил оборони. А основні зусилля росіяни зосередять саме на Донбасі, де намагатимуться проламати нашу оборону і далі розвивати наступ,

– пояснив Харук.

Андрій Харук прокоментував сценарії Німеччини щодо війни в Україні: дивіться відео

Чи може війна в Україні закінчитися навесні 2023 року

Водночас німецькі аналітики припустили, що можливий ще один сценарій, за якого бойові дії в Україні можуть завершитися вже навесні 2023 року. Це може бути пов'язано з тим, що українська армія набагато краще підготована до зими. Харук вважає, що такий сценарій теж має право на існування.

Така ймовірність (завершення війни – 24 канал) не є нульовою, хоча й значно нижча, ніж те, що війна все-таки триватиме ще й навесні. З точки зору політики для тоталітарного суспільства набагато легше завершити війну, ніж для демократичного. Адже достатньо, щоб лідер заявив: "Ми досягнули мети",

– сказав військовий експерт.

Він додав, що Владімір Путін у будь-який момент міг би сказати, що цілі так званої "спеціальної воєнної операції" досягнуті і поставити крапку у війні в Україні.

Російська армія не готова воювати взимку

Військовий експерт зауважив, що ЗСУ справді краще підготовані до зими. За словами Харука, те, російська армія готова воювати навіть у зимовий період, – лише міф. Про це свідчить навіть ситуація ще до початку повномасштабної війни.

"Перед початком повномасштабного вторгнення Росія вивела у наметові табори десятки тисяч своїх військовослужбовців. Тоді росіяни масово страждали від запалення легень та інших хвороб, оскільки ані спорядженням, ані відповідними санітарно-побутовими умовами їх не забезпечили", – розповів Харук.

Загроза нового наступу Росії: коротко