Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни готуються розпочати ще один наступ. На додачу до атак під Бахмутом і Авдіївкою, окупанти готуються зазнати поразки й на Лиманському напрямку, пише 24 канал.

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На яких напрямках окупанти планують просуватись

Череватий нагадав, що схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодня російські війська застосовують ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагаються вражати українські позиції та використовують авіацію.

На думку речника, російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському.

Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат,

– сказав Череватий.

За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку ЗСУ вбили понад 50 окупантів, ще близько 80 – поранено.

Череватий розповів, що й на інших напрямках наші бійці не дають ворогу просуватись та системно його знищують. Він зазначив, що фактично щодоби ворог втрачає по батальйону.

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