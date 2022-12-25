Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни готуються розпочати ще один наступ. На додачу до атак під Бахмутом і Авдіївкою, окупанти готуються зазнати поразки й на Лиманському напрямку, пише 24 канал.
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На яких напрямках окупанти планують просуватись
Череватий нагадав, що схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодня російські війська застосовують ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагаються вражати українські позиції та використовують авіацію.
На думку речника, російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському.
Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат,
– сказав Череватий.
За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку ЗСУ вбили понад 50 окупантів, ще близько 80 – поранено.
Череватий розповів, що й на інших напрямках наші бійці не дають ворогу просуватись та системно його знищують. Він зазначив, що фактично щодоби ворог втрачає по батальйону.
Ситуація на Сході: що відомо
- Завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні гинуть десятками та сотнями при спробах захопити Бахмут. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що Пригожин намагається конкурувати з головою міноборони Шойгу. У цьому протистоянні Суровікін став на бік Пригожина, то ж вони утворили альянс. Саме завдяки цьому "вагнерівці" отримали важке озброєння.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ стримують російських військових під Бахмутом, де точаться запеклі бої. Окупанти щодня втрачають особовий склад і техніку заради того, щоб захопити місто. Наші ж воїни намагаються не допустити системного прориву ворога.
- Крім того, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни сповільнилися на Бахмутському напрямку і вже не можуть підтримувати такі ж темпи своїх наступальних операцій. Ймовірно, окупанти шукатимуть можливості для тактичної чи оперативної паузи.
- Фахівці ISW помітили, що останні кілька днів російські війська уповільнили темпи свого наступу на Бахмут та навколишні населені пункти. Російські військові блогери водночас стверджують, що українські сили відтіснили елементи групи Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.
- Міноборони Великої Британії 24 грудня заявило, що за їхніми даними загарбники не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабного наступу.