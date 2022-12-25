Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что россияне готовятся начать еще одно наступление. В дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой, оккупанты готовятся потерпеть поражение и на Лиманском направлении, пишет 24 канал.

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На каких направлениях оккупанты планируют продвигаться

Череватый напомнил, что восток Украины остается главным театром военных действий, где враг сосредоточил больше всего сил. Каждый день российские войска применяют ствольную артиллерию, РСЗО, танковым огнем пытаются поражать украинские позиции и используют авиацию.

По мнению спикера, российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском.

Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери,

– сказал Череватый.

По его словам, только за эти сутки только на Бахмутском направлении ВСУ убили более 50 оккупантов, еще около 80 ранены.

Череватый рассказал, что и на других направлениях наши бойцы не дают врагу продвигаться и системно его уничтожают. Он отметил, что фактически ежесуточно враг теряет по батальону.

Ситуация на Востоке: что известно