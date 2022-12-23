Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал слова коллеги из Минобороны США Патрика Райдера. Последний сказал, что россияне постепенно преуспевают на Бахмутском направлении.

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За сутки под Бахмутом уничтожили сотню оккупантов

Череватый сказал, что Бахмут – это самый напряженный участок фронта. По его словам, только за эти сутки на Бахмутском направлении было 266 обстрелов всех видов артиллерии, РСЗО, танков.

Кроме того, он сообщил, что под Бахмутом было более 15 боестолкновений, в результате которых ликвидировали сотню оккупантов и еще 200 получили ранения.

Спикер рассказал, что под Бахмутом гибкий фронт. То есть при такой большой динамике боев иногда подразделению разумнее отойти и перегруппироваться, чтобы потом вести боевые действия, а не так, как у россиян.

Череватый подчеркнул, что россияне часто бездумно бросают людей и теряют технику и личный состав, но имеют как достижение несколько десятков метров.

ВСУ пытаются не допустить прорыва оккупантов

Он рассказал, что ВСУ ведут мобильную и разумную оборону. Наши воины делают все для того, чтобы нанести врагу максимальные потери и минимизировать свои.

В частности, ВСУ пытаются не допустить системного прорыва врага. То есть, чтобы россияне не зашли в тыл, не смогли оцепить наши подразделения, не смогли двигаться дальше, выйти на оперативное пространство и не оккупировать другие населенные пункты.

По словам Череватого, о так называемых успехах России даже нельзя сказать, что это Пиррова победа. Он подчеркнул, что россияне чемпионы в антирекордах, когда ради нескольких десятков метров теряют немало людей и техники.

В частности, спикер обратил внимание на потери врага за прошедшие сутки, о чем сообщили в Генштабе. ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов. Это, как подчеркнул Череватый, целый батальон. Спикер добавил, что в основном потери Россия несет на восточном фронте.

В заключение Череватый заявил, что Россия под Бахмутом не достигает ни глобальной, ни тактической цели в войне.

Если 6 месяцев не можешь взять районный центр, то о каком успехе может идти речь,

– сказал он.

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