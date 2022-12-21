Оккупанты взбешены, что им не удается полностью захватить город. Почему у россиян ничего не выходит, рассказали в разведке Британии.

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Для захвата Бахмута нужна отличная подготовка, а ее в оккупантов нет

Еще с июня русские войска пытаются захватить Бахмут. В районе города уже более полугода идут интенсивные военные действия.

При этом следует отметить, что передовые бои преимущественно проходят на открытой местности вокруг восточных подступов к городу. Увлечение Бахмута оказалось для оккупантов практически непосильной задачей, на что они не надеялись.

За прошедшую неделю российские военные, а также войска ППК "Вагнера" укрепились в восточных промышленных районах города. В британской разведке отмечают, что оккупантам удалось только незначительно продвинуться за этот период.

Уличные бои продолжаются. Захват города требует высокого уровня подготовки армии, а также отличного руководства. Такие характеристики вряд ли касаются вагнеровцев и мобилизованных россиян.

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