Зеленский – это символ новой несокрушимой Украины

Об этом 24 каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он напомнил, что Зеленский когда-то сказал важную цитату – "президент не может управлять всем, но он обязан вдохновлять".

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По словам эксперта, Зеленский понимает, насколько для украинцев, в том числе и воинов, важно, что их президент с ними в самом аду.

И это не какое-то похвальство, он реально выполняет свою функцию лидера страны, не пытающегося самостоятельно управлять всем, а он действует как президент. И это важно, потому что меняет представление об Украине,

– заявил Рыбачук.

Аналитик убеждает, что для всего мира Зеленский сейчас – символ новой несокрушимой Украины, и он эту миссию выполняет, и дальше будет удивлять мир, потому что он это чувствует, он "несет этот крест".

Смотрите фото из поездки президента Зеленского в Бахмут:



Рыбачук отметил, что Путин побывал у Лукашенко, но это было больше похоже на "мыльную оперу". Он говорит, что Путин показывает, что он тоже жив.

У пропагандистов подгорает из-за визита Зеленского в Бахмут

По его мнению, россияне могут просто проигнорировать визит Зеленского в Бахмут и сказать, что его там не было.

Пропагандисты, очевидно, не готовы к тому, что против них воюет и страна, и троливший их президент. И основное – что они не видят паники или отчаяния среди украинцев, хотя пытаются нас задеть. Россияне уже признают, что Украину нельзя сломать, поэтому начинают запугивать ядерным оружием,

– заметил Рыбачук.

Отметим, что пропагандисты утверждают, что опубликованы видео Зеленского в Бахмуте выглядят "крайне неубедительно". Они считают, что якобы такие "индустриальные руины можно найти где угодно". "Имидж для Зеленского – все, ради образа "крутого парня" можно пойти на многое, но прогулки под постоянными обстрелами в эту программу явно не входят", – грезят российские пропагандисты.

Так что россияне не могут смириться с тем, что украинский президент – отважный и ничего не боится в этой жизни. Он готов на все ради своего народа, а не бункерный диктатор Путин.

В то же время аналитик Рыбачук добавил, что у оккупантов реальные проблемы, и это ощутимо. "Диссонирует то, в какой среде живем мы, каких героев мы приветствуем, а у них паника из-за "хлопков", – добавил он.

По его словам, россияне просто нагнетают, в частности Игорь Стрелков-Гиркин сказал, что Украина нанесет удар в новогоднюю ночь по Москве.

"То есть они хотят создать ощущение единства русского народа в том, что не Путин, а все будут в Гааге. И они нагнетают, чтобы мобилизовать людей и заставить их почувствовать, что война переходит на территорию России, и им нужно победить, потому что всем будет смерть. И они в эту игру будут играть дальше", – считает Рыбачук.

Рыбачук о визите Зеленского в Бахмут и встрече Путина с Лукашенко: видео



Бахмут – самая горячая точка фронта