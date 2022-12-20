Зеленский – это символ новой несокрушимой Украины
Об этом 24 каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он напомнил, что Зеленский когда-то сказал важную цитату – "президент не может управлять всем, но он обязан вдохновлять".
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По словам эксперта, Зеленский понимает, насколько для украинцев, в том числе и воинов, важно, что их президент с ними в самом аду.
И это не какое-то похвальство, он реально выполняет свою функцию лидера страны, не пытающегося самостоятельно управлять всем, а он действует как президент. И это важно, потому что меняет представление об Украине,
– заявил Рыбачук.
Аналитик убеждает, что для всего мира Зеленский сейчас – символ новой несокрушимой Украины, и он эту миссию выполняет, и дальше будет удивлять мир, потому что он это чувствует, он "несет этот крест".
Смотрите фото из поездки президента Зеленского в Бахмут:
Рыбачук отметил, что Путин побывал у Лукашенко, но это было больше похоже на "мыльную оперу". Он говорит, что Путин показывает, что он тоже жив.
У пропагандистов подгорает из-за визита Зеленского в Бахмут
По его мнению, россияне могут просто проигнорировать визит Зеленского в Бахмут и сказать, что его там не было.
Пропагандисты, очевидно, не готовы к тому, что против них воюет и страна, и троливший их президент. И основное – что они не видят паники или отчаяния среди украинцев, хотя пытаются нас задеть. Россияне уже признают, что Украину нельзя сломать, поэтому начинают запугивать ядерным оружием,
– заметил Рыбачук.
Отметим, что пропагандисты утверждают, что опубликованы видео Зеленского в Бахмуте выглядят "крайне неубедительно". Они считают, что якобы такие "индустриальные руины можно найти где угодно". "Имидж для Зеленского – все, ради образа "крутого парня" можно пойти на многое, но прогулки под постоянными обстрелами в эту программу явно не входят", – грезят российские пропагандисты.
Так что россияне не могут смириться с тем, что украинский президент – отважный и ничего не боится в этой жизни. Он готов на все ради своего народа, а не бункерный диктатор Путин.
В то же время аналитик Рыбачук добавил, что у оккупантов реальные проблемы, и это ощутимо. "Диссонирует то, в какой среде живем мы, каких героев мы приветствуем, а у них паника из-за "хлопков", – добавил он.
По его словам, россияне просто нагнетают, в частности Игорь Стрелков-Гиркин сказал, что Украина нанесет удар в новогоднюю ночь по Москве.
"То есть они хотят создать ощущение единства русского народа в том, что не Путин, а все будут в Гааге. И они нагнетают, чтобы мобилизовать людей и заставить их почувствовать, что война переходит на территорию России, и им нужно победить, потому что всем будет смерть. И они в эту игру будут играть дальше", – считает Рыбачук.
Рыбачук о визите Зеленского в Бахмут и встрече Путина с Лукашенко: видео
Бахмут – самая горячая точка фронта
- Накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка на всей линии фронта. "Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов", – рассказал президент.
- Отметим, что у Бахмута до сих пор продолжаются жесткие бои. В ВСУ отметили, что Россия ежесуточно проводит штурмовые действия. Враг постоянно накрывает позиции украинских героев огнем.
- Кроме того, российские оккупанты наносят авиаудары. Разведка Великобритании рассказала, что российские захватчики прибегают к жестокой наступательной тактике.
- В то же время, несмотря ни на что, оккупантам не удается добиться успеха. Захватчики не могут прорвать оборону и войти глубоко в тыл. Но украинские защитники продолжают героически доказывать оккупантам, что у россиян в Украине – никаких шансов.