Зеленський – це символ нової незламної України

Про це 24 каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він нагадав, що Зеленський колись сказав важливу цитату – що "президент не може керувати всім, але він зобов'язаний надихати".

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За словами експерта, Зеленський розуміє, наскільки для українців, зокрема і воїнів, важливо, що їхній президент з ними у самому пеклі.

І це не якесь похвальство, він реально виконує свою функцію лідера країни, який не намагається самостійно керувати всім, а він діє як президент. І це важливо, бо змінює уяву про Україну,

– заявив Рибачук.

Аналітик переконує, що для всього світу Зеленський зараз – це символ нової незламної України, і він цю місію виконує, і далі буде дивувати світ, бо він це відчуває, він "несе цей хрест".

Дивіться фото з поїздки президента Зеленського у Бахмут:



Рибачук зазначив, що Путін натомість побував у Лукашенка, це було більше схоже на "мильну оперу". Він каже, що Путін показує, що він теж живий.

У пропагандистів підгорає через візит Зеленського в Бахмут

На його думку, росіяни можуть просто проігнорувати візит Зеленського до Бахмута і сказати, що його там не було насправді.

Пропагандисти, очевидно, не готові до того, що проти них воює і країна, і президент, який тролить їх. І основне – що вони не бачать паніки чи розпачу серед українців, хоча намагаються нас зачепити. Росіяни вже визнають, що Україну не можна зламати, тому починають залякувати ядерною зброєю,

– зауважив Рибачук.

Зазначимо, що пропагандисти стверджують, що опубліковані відео Зеленського в Бахмуті виглядають "вкрай непереконливо". Вони вважають, що буцімто такі "індустріальні руїни можна знайти будь-де". "Імідж для Зеленського – все, задля образу "крутого хлопця" можна піти на багато, але прогулянки під постійними обстрілами до цієї програми явно не входять", – марять російські пропагандисти.

Тож, росіяни не можуть змиритись з тим, що український президент – відважний та нічого не боїться у цьому житті. Він готовий на все заради свого народу, а не те, що бункерний диктатор Путін.

Водночас аналітик Рибачук додав, що в окупантів реальні проблеми, і це відчутно. "Дисонує те, в якому середовищі живемо ми, яких героїв ми вітаємо, а в них паніка через "бавовну", – додав він.

За його словами, росіяни просто нагнітають, зокрема Ігор Стрєлков-Гіркін сказав, нібито Україна нанесе удар у новорічну ніч по Москві.

"Тобто вони хочуть створити відчуття єдності російського народу в тому, що не Путін, а всі будуть в Гаазі. І вони нагнітають, щоб мобілізувати людей і змусити їх відчути, що війна переходить на територію Росії, і їм треба перемогти, бо всім буде смерть. І вони в цю гру будуть грати далі", – вважає Рибачук.

Рибачук про візит Зеленського в Бахмут та зустріч Путіна з Лукашенком: відео



Бахмут – найгарячіша точка фронту