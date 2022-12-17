Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворог намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута.
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Він зауважив, що окупанти щодоби проводять штурмові дії.
Перед тим зазвичай накривають наші позиції з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танками по тих населених пунктах, де вони можуть дістати,
– зазначив речник.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Ворог не досяг мети
За його словами, також загарбники завдають авіаційних ударів, коли мають змогу – за погодних умов або між пострілами нашого ППО.
"Проте попри все, ворогу не вдається досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і рухатись в бік Покровська, Слов'янська та Краматорська", – наголосив Сергій Череватий.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський розповів, що тактика Росії в районі Бахмута кардинально змінилася під командуванням Сергєя Суровікіна: зараз у першому ешелоні бореться група Вагнера та загін найманців, а в тилу перебувають війська Чеченської республіки та інші регулярні війська.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни стягують війська на Сході для нового наступу. Він припустив, що окупанти планують штурмувати Бахмутський та Авдіївський напрямки.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни намагаються оточити Бахмут. Вороги хотіли зайти в місто, однак ЗСУ не дозволили це зробити окупантам. Проте вони не відмовились від цієї ідеї, оскільки мають величезні втрати.