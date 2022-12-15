ЗСУ не дали окупантам зайти в місто. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 канал.

До речі Росіяни понад 3 місяці штурмували Бахмут, аби просунутися на 3 – 5 кілометрів

Росіяни мають шалені втрати

Так, вочевидь, росіяни відмовились від цієї ідеї, оскільки мають величезні втрати. Однак Маляр зауважила, що цілі окупантів не змінились. Вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Там йдуть запеклі бої.

Чиновниця відзначила, що наші оборонці мужньо стоять на захисті Бахмута. Однак в цього є висока ціна.

"Прогрес" окупантів біля Бахмута