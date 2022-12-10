Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Міноборони показало, чим займаються окупанти, коли на їхні голови падають міни

Він наголосив, що ці дані є приблизними, адже те, що відбувається на Бахмутському напрямку протягом останніх 5 місяців – важко уявити. Загалом ворог втратив біля Бахмута тисячі своїх солдатів.

Однак більш точні цифри за певний час зможе озвучити Генеральний штаб ЗСУ,

– додав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також розповів, що ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку. Ворог замість класичних батальйонів створює штурмові загони, в складі яких є невеликі групи. Ворог по 10 – 15 людей намагається просунутися до нашого переднього краю оборони. Однак він підкреслив, що ЗСУ також реагують на цю зміну тактики.

Чи може ворог оточити Бахмут

Сергій Череватий пояснив, що і ворог, і ЗСУ за будь-якої нагоди намагаються наступати.

Хочемо запевнити українців: ми бачимо дії ворога, вони прораховані. Головне, що за весь цей час не відбулося глибинного прориву нашої оборони. Росіянам не вдається оточити наші підрозділи,

– підсумував він.

Що відбувається у Бахмуті

Раніше військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зазначив, що в місті залишаються не тільки українські захисники, а навіть цивільні люди, які не захотіли виїжджати. За словами військовослужбовця, в Бахмуті просто пекло – половина міста палає. Росіяни постійно обстрілюють населений пункт.

Співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку складає близько 1 до 9. Втім, у квітні – травні ситуація була набагато гірше.