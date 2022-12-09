Окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи заходять безпосередньо в Бахмут. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
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"Мобіки" йдуть в лоб, а вагнерівці діють невеликими групами
Ба більше, в місті залишаються не тільки українські захисники, а навіть цивільні люди, які не захотіли виїжджати. За словами військовослужбовця, в Бахмуті просто пекло – половина міста палає. Росіяни постійно обстрілюють населений пункт.
Нове поповнення росіян йде прям в лоб на наші позиції. Більш професійні, на кшталт вагнерівців – не зеки, а саме військові, десант та штурмовики намагаються заходити невеликими групами, обходити з флангів,
– повідомив Сазонов.
Він зазначив, що професійні військові окупаційного війська діють логічніше та хитріше. Окрім того, Росія береже їх.
Сазонов розповів, яка ситуація в районі Бахмута: дивіться відео
Співвідношення артилерії 1 до 9
Співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку складає близько 1 до 9. Втім, у квітні – травні ситуація була набагато гірше.
Справа не лише в кількості стволів, а й в тому, що наші стріляють набагато точніше та краще,
– зауважив військовослужбовець.
До того ж Збройні Сили України мають гарні артилерійські установки та системи залпового вогню від наших партнерів. Тож дають потужну відсіч ворогу.
Сазонов розповів, що російські окупанти в районі Бахмута також активно застосовують піхоту. Країна-агресорка зігнала туди щонайменше половину з усіх частково мобілізованих. Щодоби росіяни намагаються здійснити близько 10 лобових атак. Окрім того, вони вдаються до спроб зайти в тил або з флангів.
Росіяни перетворюють Бахмут на Маріуполь
Військові країни-агресорки перетворюють Бахмут на Маріуполь. Місто просто розсипається від постійних ворожих атак.
"Вони (росіяни – 24 канал) починають "зносити" одне з найстаріших та найкрасивіших міст Донецької області", – сказав військовослужбовець ЗСУ,
Ситуація на Сході: актуальна інформація
- Східна лінія фронту має короткі логістичні ланцюжки з Росією, тому сюди постійно стягують резерви, зокрема особовий склад, озброєння та боєприпаси. Роман Світан наголосив, що це дуже гаряча та небезпечна ділянка лінії фронту – не лише Бахмут, а вся ділянка довжиною в 100 кілометрів.
- Сергій Гайдай розповів, що окупанти стягнули велику кількість своїх військ та техніки в район Сватового та згадав про "нову божевільну ідею контрнаступу на Куп'янськ". Він також розповів, що у росіян практично кожен день відбувається "бавовна" на позиціях.
- Українські військові атакують окупантів на напрямку Сватове – Кремінна. ЗСУ намагаються витісняти окупантів за найменшої можливості. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські бійці вже давно перехопили ініціативу на цьому напрямку.