Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в Бахмут. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Мобики" идут в лоб, а вагнеровцы действуют небольшими группами

Более того, в городе остаются не только украинские защитники, а даже гражданские люди, которые не захотели уезжать. По словам военнослужащего, в Бахмуте просто ад – половина города пылает. Россияне постоянно обстреливают населенный пункт.

Новое пополнение россиян идет прямо в лоб на наши позиции. Более профессиональные, вроде вагнеровцев – не зеки, а именно военные, десант и штурмовики пытаются заходить небольшими группами, обходить с флангов,

– сообщил Сазонов.

Он отметил, что профессиональные военные оккупационные войска действуют логичнее и хитрее. Кроме того, Россия бережет их.

Сазонов рассказал, какая ситуация в районе Бахмута: смотрите видео

Соотношение артиллерии 1 к 9

Соотношение артиллерии на Бахмутском направлении составляет около 1 к 9. Впрочем, в апреле – мае ситуация была гораздо хуже.

Дело не только в количестве стволов, но и в том, что наши стреляют гораздо точнее и лучше,

– заметил военнослужащий.

К тому же, Вооруженные Силы Украины имеют хорошие артиллерийские установки и системы залпового огня от наших партнеров. Так что дают мощный отпор врагу.

Сазонов рассказал, что российские оккупанты в районе Бахмута также активно применяют пехоту. Страна-агрессор согнала туда минимум половину из всех частично мобилизованных. Ежесуточно россияне пытаются совершить около 10 лобовых атак. Кроме того, они предпринимают попытки зайти в тыл или с флангов.

Россияне превращают Бахмут в Мариуполь

Военные страны-агрессора превращают Бахмут в Мариуполь. Город просто рассыпается от постоянных вражеских атак.

"Они (россияне – 24 канал) начинают "сносить" один из старейших и красивейших городов Донецкой области", – сказал военнослужащий ВСУ,

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