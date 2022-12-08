Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил, когда ВСУ смогут освободить наши территории от российских захватчиков.
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Когда ВСУ могут уволить Луганскую область
Гайдай подчеркнул, что российские оккупанты стянули на Луганскую область достаточно большое количество сил и других средств, поэтому нашим военным будет крайне непросто на этом направлении.
Однако он уверен, что Украина делает все для победы.
Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год все же зашли на Кременную, до конца зимы можем выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году.
– освободить всю Луганскую область.
По словам главы областной военной администрации, наши военные руководители гораздо умнее, чем их оппоненты из России. Он обосновал это тем, что российские командиры вообще не думают о своих солдатах.
Он подчеркнул, что российские военные "пачками бросают на фронт". Также добавил, что на направлении Кременного тела захватчиков иногда вообще не забирают.
Оккупанты активизировались в Луганской области
- Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый 7 декабря заявил, что российские войска готовят контрнаступательную операцию на западе Луганской области. Они будут действовать в направлении Купянска.
- Череватый отметил, что ВСУ активно противодействуют контратакам россиян в районе Сватового. Сейчас враг держит оборону в направлении Купянска. В то же время российские милблогеры заявили, что их войска вели контратаки по всей линии фронта Сватово – Кременная, а также продолжают наступление в направлении Лимана.
- В России говорят, что украинские силы продолжали ограничивать попытки прорыва на отдельных участках фронта на Востоке Украины. ВСУ якобы готовятся атаковать российские позиции на линии Лиман – Перыши – Синьковка.
- Гайдай также недавно подтвердил, что оккупанты стянули большое количество своих войск и техники в район Сватового и упомянул о "новой безумной идее контрнаступления на Купянск". Он также рассказал, что у россиян практически каждый день происходит "бавовна" на позициях.