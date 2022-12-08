Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припустив, коли ЗСУ зможуть звільнити наші території від російських загарбників.

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Коли ЗСУ можуть звільнити Луганську область

Гайдай наголосив, що російські окупанти стягнули на Луганщину досить велику кількість сил та інших засобів, тому нашим військовим буде вкрай непросто на цьому напрямку.

Однак він впевнений, що Україна робить все для перемоги.

Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік все ж таки зайшли на Кремінну, до кінця зими можемо вийти на лінію розмежування 2014-го року, а у 2023 році

– звільнити всю Луганську область.

За словами голови обласної військової адміністрації, наші військові керівники набагато розумніші, ніж їхні опоненти з Росії. Він обґрунтував це тим, що російські командири взагалі не думають про своїх солдатів.

Він наголосив, що російських військових "пачками кидають на фронт". Також додав, що на напрямку Кремінної тіла загарбників іноді взагалі не забирають.

Окупанти активізувалися у Луганській області